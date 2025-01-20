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教育

城大研新防腐塗層 減船舶污垢微生物

【明報專訊】城市大學團隊研發「納米光催化防污防腐塗層（Nano-MAP）」，可用於船舶、金屬螺旋槳的塗料，以取代一般含重金屬的傳統塗料。團隊稱，有公私營機構亦將該款塗層應用於海水系統的水閘，可減少微生物及污垢滋生。

城大能源及環境學院講座教授梁國熙率團隊研發出Nano-MAP，團隊稱塗層是含二氧化鈦的復合材料，當在水中受到太陽光照射會產生光催化作用，達至防污。由於在水深幾米的海水中有太陽輻射，團隊稱該款塗層在水中可產生光催化作用，產生「強氧化性羥基自由基」，防止海洋生物包括藤壺、結殼苔蘚蟲、軟體動物及水螅、藻類等污垢依附在船的表面。團隊又稱，塗層有防腐功能，可釋出電子，阻礙金屬及氧氣間的化學作用，降低氧化風險。

不含重金屬減海洋威脅 有機構用於水閘

團隊說，傳統船底防污漆在亞熱帶氣候下防護功效平均維持3至6個月，他們研發的塗層則可持續防污逾一年，同時亦不會將化學物質釋放於海水。

梁國熙2017年曾於本地船廠附近蒐集海水和海底土壤樣本，發現當中兩個樣本分別錄得每公升15.1微克及18.9微克重金屬，而有海底土壤樣本含銅量亦超標，他認為在船舶或海水系統設施等使用不含重金屬的防污塗層「可減少對海洋的威脅」。

團隊獲城大「HK Tech 300」計劃提供10萬元「種子基金」及100萬元「天使基金」，在前年曾獲「日內瓦國際發明展」銀獎。

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