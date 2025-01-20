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教育

憂「大抽獎」專才增競爭 家長報10私小直資後備

【明報專訊】俗稱「大抽獎」的升小統一派位選校期昨日結束。各類專才計劃帶動學童來港入學，有本地家長憂慮子女入讀心儀小學的競爭增加，有人同時報逾10間直資或私立學校做後備。中西區校長聯會主席詹漢銘估計今年度「大抽獎」滿意率或繼續上升，又稱本地學生人口結構性下跌，即使個別高才子女入學，未減「縮班殺校」危機，期望當局計算每班人數時容許「少人一點」。

9月新學年升讀官立或津貼小學一年級的「統一派位」選校階段昨最後一天接受申請，6月4日起發放結果。因應可在電子平台交表，指定統一派位中心人流不多，昨早有零星家長親赴中西區（11校網）派位中心遞表。

稱現時學生自小慣與非本地生同班

家住中西區的曾先生盼兒子入讀最心儀的聖公會聖彼得小學，但「信心不大」，稱各專才計劃帶動不少學童來港讀書，認為競爭大增，故同時為兒子報讀10多間直資和私立小學。他月花逾萬元讓兒子參加中英數、游水、踢波、小提琴興趣班，又笑言「其實拉不到的，照學而已」。談到投放不少資源栽培兒子，他解釋「沒辦法，生活於香港」，形容「香港的教育制度比較壓迫」。

曾先生又稱，現時學生自小開始習慣與非本地生同班，「你去附近的（香港）大學都不是說廣東話」，而小學人文科和科學科將取代常識科，前者加強國情元素，「香港是這樣，要適應一下」。

另一家長李先生同樣首選聖公會聖彼得小學，欣賞該校校風好，同時為兒子報約5間直資或私立小學，已獲部分學校取錄，故在「大抽獎」階段採進取策略，首選熱門津小。

校長料滿意率續升 盼准每班「少人一點」

詹漢銘表示，「大抽獎」滿意率亦視乎家長會否很進取選校，暫估計滿意率或繼續上升。他提到本地學生人口結構性下跌，即使有個別高才子女來港入學，但學校在選校階段無法掌握相關學生人數，難言競爭是否增加，亦認為「不太幫助到」紓緩「縮班殺校」問題。

詹說，教育局過往在9月例行點算學校實際在學人數（俗稱「數人頭」）時，容許小學以23人而非25人為一班的標準班額，他建議在「數人頭」以外，仍容許所有小學以23人為一班，即每班可「少人一點」，並希望下月的《財政預算案》勿削減教育開支預算。

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