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教育
2025年1月20日星期一
智學公民 第112期
憂「大抽獎」專才增競爭 家長報10私小直資後備
城大研新防腐塗層 減船舶污垢微生物
中大建香港蝴蝶基因庫 助研生態演化氣候領域
公民點對點：新醫學院10條件 列明設第二學位
公民點對點：醫護短缺 如何「補血」？
圖表開箱：「太空油」列毒品 料2月生效
解讀關鍵詞：人工智能安全 Artificial Intelligence Security
法治教育：香港公共財政
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：野生蛇拯救計劃
趣學STEAM：蛇未必毒 遇見保持距離
新聞解碼：愛惜寵物 勿棄養
偵探M.A.D. 儲蓄有辦法
法治教育：香港公共財政
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【明報專訊】香港公共財政由《公共財政條例》規定，財政司長慣常每年2月在立法會發表財政預算案，擬訂下個財政年度的政府收支預算。根據《基本法》，財政預算案須由立法會通過。
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