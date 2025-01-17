哈佛圖書獎接受報名 校友會：港生有幹勁

獲獎學金哈佛上暑期課程

舊得主：知識上的啟蒙

根據哈佛大學香港校友會教育基金網頁，每間中學可提名3名畢業班學生競逐「哈佛圖書獎」，圖書獎得主可再競逐「哈佛圖書獎獎學金」，獲獎學生可獲全額資助到哈佛大學參加為期7周的暑期課程。李智滔說見證過不少到哈佛學習的學生獲啟蒙，回港後變得有承擔和自信，亦較以往掌握自身發展方向。

過往「哈佛圖書獎」得主之一的科大生Sammul自言出身基層，獲獎前從未外遊，形容在哈佛的7周學習經歷是「知識上的啟蒙」。他憶述，在當地修讀電腦編程Java課程時，有感上課模式跟香港迥異，舉例曾要求他設計算式，以解決《紐約時報》的邏輯謎題遊戲，令他深感美國教育尤其重視實踐課堂知識，啟發他回港後積極找實習機會，並開發應用程式。

另一得主現正在中大讀碩士的Jenny說，當年在哈佛修讀法律心理學的暑期課程後，讓她下定決心日後進修法律範疇。