三層機制轉介精神科 一年343宗 3％緊急

兒童青少年精神科緊急新症跌

醫管局上月31日回覆本報稱，截至去年11月30日錄得343宗透過第三層機制由校長轉介的個案，當中緊急個案維持佔約3%，半緊急維持佔約40%，其餘為穩定或已接受醫管局精神科服務跟進。

至於近年兒童及青少年精神科專科門診的緊急新症數量，醫管局數字反映正呈下降趨勢，由2020/21年度錄得約450宗，減至2023/24年度約190宗；去年4月至11月錄120宗。次緊急個案正增加，2020/21年度錄約950宗，2023/24年度達約1100宗；去年4月至11月錄得約750宗。醫管局表示，2020年起出現新冠疫情，並曾調節服務，比較服務量時應納入考慮。

另外，教育局去年宣布，今學年（2024/25）邀請全港公營及直資學校參與《4Rs精神健康約章》，局方上周四（9日）更新參與學校名單，最新約600多間中小學及特殊學校參與。《約章》鼓勵學生推廣各項學生精神健康措施，包括讓學生有更多機會放鬆（Relaxation）、減壓（Rest）、建立人際關係（Relationship）和增強其抗逆力（Resilience）。

教局下月開辦網上工作坊

助家長認識精神問題徵兆

學生支援外，教育局教育心理服務（九龍一）組將在下月舉行名為「『家』多點守護」的網上工作坊，對象是初中學生的家長，設4個場次，內容探討子女的成長發展階段及需關注的地方、如何與子女「共情」、認識精神健康問題的徵兆和警號，以及介紹社區資源等。教育局邀請有意參加的家長在下月7日或之前在網上報名，先到先得。