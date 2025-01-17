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教育
2025年1月17日星期五
中華小學堂 第049期
三層機制轉介精神科 一年343宗 3％緊急
哈佛圖書獎接受報名 校友會：港生有幹勁
牙科畢業生4月1日起實習
秦泗釗寄語年輕學者：長遠目標勝即時成就
名家學堂：平視態度 詩寫日常
名家學堂：長於斯，記於詩──1970年代香江面貌
書之異世界：金線與少年
人物例子庫：回看19世紀 觀照現今世界——英國大文豪狄更斯
人形圖鑑：P與她的孟買咖喱飯
潮看文史：儀（ji4）式（sik1）
見聞識玩：煙花爆竹賀新年
答案
奇趣中華：無事不登三寶殿
穿越古今山：沿用至今的傳統曆法
講故事：先工作 後休息
講故事：先工作 後休息
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【明報專訊】■文：麥曉帆
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三層機制轉介精神科 一年343宗 3％緊急
哈佛圖書獎接受報名 校友會：港生有幹勁
牙科畢業生4月1日起實習
秦泗釗寄語年輕學者：長遠目標勝即時成就
名家學堂：平視態度 詩寫日常
名家學堂：長於斯，記於詩──1970年代香江面貌
書之異世界：金線與少年
人物例子庫：回看19世紀 觀照現今世界——英國大文豪狄更斯
人形圖鑑：P與她的孟買咖喱飯
潮看文史：儀（ji4）式（sik1）
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穿越古今山：沿用至今的傳統曆法
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三層機制轉介精神科 一年343宗 3％緊急
哈佛圖書獎接受報名 校友會：港生有幹勁
牙科畢業生4月1日起實習
秦泗釗寄語年輕學者：長遠目標勝即時成就
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名家學堂：長於斯，記於詩──1970年代香江面貌
書之異世界：金線與少年
人物例子庫：回看19世紀 觀照現今世界——英國大文豪狄更斯
人形圖鑑：P與她的孟買咖喱飯
潮看文史：儀（ji4）式（sik1）
見聞識玩：煙花爆竹賀新年
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奇趣中華：無事不登三寶殿
穿越古今山：沿用至今的傳統曆法
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