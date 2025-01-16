盧煜明：資源不偏科研 探討辦研究生書院

訂5年計劃 首務思考改善書院制

盧煜明說，期待與大學校董會及中大管理團隊合作，稱上任後當務之急是成立跨領域專責小組，思考如何改善書院制度，建立人文與科學兼擅的研究和創新生態系統，建設中大成為全球人才中心，促進校友關係和社會參與，以及加強國際化和戰略合作等，為大學制訂2026年至2030年的全新5年策略計劃。

他分享在牛津大學和劍橋大學參與研究生書院的經驗，令他體會到為碩士生和博士生設專屬書院的重要，認為能為他們提供更全面的中大教育。他又稱在任期間會優先投放時間處理校長職務，減少科研工作時間；又說過去20多年間已培育多名能夠獨當一面的同事，而且實驗室就在毗鄰中大的科學園，因此仍能繼續與科研團隊緊密合作。

期望他日評價「公平公正」

播種為世界帶來實質改變

被問到他日卸任後希望大家如何記住他這一任校長，盧煜明希望被人記住他是「公平、公正的校長」，在任內均衡發展各個學科及幫助不同的學生成長，冀在任內種下一些種子，發芽結果，並為世界帶來實質改變，「期盼數十年後當人們回望時，能夠提到幾項由中大創造而影響全球的成果，是由這些種子孕育出的」。