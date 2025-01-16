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教育

研AI答學生問書 理大學者獲QS獎 指刺激學生「第二層思維」 產出另類研究成果

【明報專訊】要在坐滿百多人的演講廳舉手發問，學生或感卻步。理大社工系四年級生Sandy深感認同，下課後甚少直接找教師寧用電郵發問，笑言「有唔明都由佢，完咗sem（學期）再講」。理大跨學科團隊早前研發AI聊天機械人及課業批閱平台，讓學生隨時發問，曾在4科試用系統，未來擬擴至不同學系20個課程。理大應用社會科學系高級講師朱偉志率領的跨學科團隊去年獲「QS全球教學創新大獎」金獎及全球教育大獎。朱說，學生可透過WhatsApp向AI聊天機械人「Virtual Assistant TIMS（VAT）」詢問課程內容。

答香港是否「良好社會」

AI稱須重視各種聲音

本報記者試用系統，根據課程「當代社會議題」首單元「良好社會」，問AI「香港是否屬良好社會」，AI稱近年人們對「公民自由」及「政治代表性」感到擔憂，而社會運動等訴求被多大程度接納，影響人們對本港看法；又指良好社會須優先考慮包容、公平及積極的公民參與，確保所有聲音被聽到和重視。

朱偉志稱近年觀察發現，學生上課不太集中，盼結合科技與教育，提升學習動力，「一間大學做到多好的研究，你都要將研究化成教學」。即使可透過AI「問書」，學生仍需上課。他解釋，AI助刺激學生第二層思維，產出另類研究成果，目前不少課程已改為以短片及匯報等多元形式評核。談到近年學術自由，朱形容「牌面上一定知道可以講這些事（社會議題）的空間減少」，稱過去兩三年學生傾向用課堂以外形式討論議題，而自己教學中會呈現平衡觀點作學術討論。

系統濃縮課堂內容

3小時變20分鐘podcast

社工系四年級生Sandy稱，VAT較坊間AI工具更針對地提供課程資訊，又指坊間AI提供的資料時真時假，不太熟悉相關概念的學生易被誤導。職業治療學系三年級生Janice稱，寫論文時若逐一翻看課堂錄影片段較耗時，VAT可將兩三小時的課堂內容，濃縮成20多分鐘的「播客（podcast）」，並以AI聲音、一問一答形式對話，令她覺得生動有趣。

此外，朱偉志與團隊亦建立智能課業批閱平台「AIReAS」，學生可以上載文字習作，平台會提供評論。Sandy說，中學所學的英文寫作常用「罐頭句」，與大學寫論文時用字是兩回事，有AI協助，可改善文章結構，「起碼有一點覺得知道自己在寫什麼」。

相關字詞﹕朱偉志 QS全球教學創新大獎 理大

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