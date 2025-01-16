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教育
公民學堂 第087期

活學公民：沿海盛行媽祖文化 港擁350座天后廟

【明報專訊】香港本是小漁村，媽祖（天后）是沿海百姓祭祀祈求出海平安的海神，香港各區都有天后廟。天后廟大多臨海而建，現時部分天后廟遠離岸邊，藉此可見香港發展後海岸線的變遷。

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