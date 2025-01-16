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教育
2025年1月16日星期四
公民學堂 第087期
研AI答學生問書 理大學者獲QS獎 指刺激學生「第二層思維」 產出另類研究成果
盧煜明：資源不偏科研 探討辦研究生書院
港大研究：嚴重抑鬱與頻繁思考孤獨相關
放眼中國：拐賣婦女
速讀公民：國有物流大數據平台
速讀公民：新興毒品「太空油」
活學公民：沿海盛行媽祖文化 港擁350座天后廟
中外人物：美國候任副總統萬斯
綠色生活：原生淡水龜「眼斑水龜」
綠色生活：參考答案
放眼經濟：政府成立工作小組 推動黃金市場發展
世界之趣：惡心食物博物館
世界之趣：從惡心食物認識文化差異
新聞有常識：白頭海鵰成美國國鳥
認識地球：鷺鷺看得清
速讀公民：國有物流大數據平台
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【明報專訊】■新聞撮要
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研AI答學生問書 理大學者獲QS獎 指刺激學生「第二層思維」 產出另類研究成果
盧煜明：資源不偏科研 探討辦研究生書院
港大研究：嚴重抑鬱與頻繁思考孤獨相關
放眼中國：拐賣婦女
速讀公民：國有物流大數據平台
速讀公民：新興毒品「太空油」
活學公民：沿海盛行媽祖文化 港擁350座天后廟
中外人物：美國候任副總統萬斯
綠色生活：原生淡水龜「眼斑水龜」
綠色生活：參考答案
放眼經濟：政府成立工作小組 推動黃金市場發展
世界之趣：惡心食物博物館
世界之趣：從惡心食物認識文化差異
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認識地球：鷺鷺看得清
研AI答學生問書 理大學者獲QS獎 指刺激學生「第二層思維」 產出另類研究成果
盧煜明：資源不偏科研 探討辦研究生書院
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