科大申辦新醫學院 顧問組跨時區開會

【明報專訊】香港科技大學有意爭辦本港第三間醫學院，去年11月成立校董會顧問小組，科大昨日表示小組上月以線上形式舉行首次會議，全體成員均出席，一致認為科研是推動香港醫藥和醫療實踐進一步發展的基石，新醫學院首要目標是培育學生成為具備科研思維的優秀臨牀醫生。小組亦認同以「第二學位」的形式開辦醫學課程，認為學士畢業生不但更為成熟，亦更具社會經驗。
會議圍繞建設新醫學院原則
醫管局前主席梁智鴻為科大顧問小組主席，成員包括美國哥倫比亞大學教授何大一、美國史丹福大學教授Roger Kornberg及清華大學教授黃天蔭。首次會議於香港深夜時分展開，歷時兩小時，科大稱是次會議圍繞建設新醫學院的原則。
科大昨發新聞稿稱，顧問小組強調科研的重要，希望培育出具備科研思維的優秀臨牀醫生，充分準備應對未來醫療需求挑戰，不止專注求診者所患疾病，更關顧病人整體福祉，提供更全面的治理和看護。小組成員亦相信，科大能吸引全球頂尖學者加入新醫學院，認為科大不僅能提供豐富的教研，更備有先進的設施。
梁智鴻形容會議討論非常具建設性，又指小組成員來自4個不同時區，全員出席顯示對科大籌建新醫學院的支持和熱忱。顧問小組表示，期望邀請成員親臨科大出席下一次會議，更深入體驗科大的設施配套及了解相關籌備工作。