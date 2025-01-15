科大申辦新醫學院 顧問組跨時區開會

會議圍繞建設新醫學院原則

醫管局前主席梁智鴻為科大顧問小組主席，成員包括美國哥倫比亞大學教授何大一、美國史丹福大學教授Roger Kornberg及清華大學教授黃天蔭。首次會議於香港深夜時分展開，歷時兩小時，科大稱是次會議圍繞建設新醫學院的原則。

科大昨發新聞稿稱，顧問小組強調科研的重要，希望培育出具備科研思維的優秀臨牀醫生，充分準備應對未來醫療需求挑戰，不止專注求診者所患疾病，更關顧病人整體福祉，提供更全面的治理和看護。小組成員亦相信，科大能吸引全球頂尖學者加入新醫學院，認為科大不僅能提供豐富的教研，更備有先進的設施。

梁智鴻形容會議討論非常具建設性，又指小組成員來自4個不同時區，全員出席顯示對科大籌建新醫學院的支持和熱忱。顧問小組表示，期望邀請成員親臨科大出席下一次會議，更深入體驗科大的設施配套及了解相關籌備工作。