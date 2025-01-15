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教育

港大校委會王冬勝首開會 調研小組續列席

【明報專訊】港大校務委員會新任主席王冬勝上任，昨日召開首次會議，政府「調研小組」繼續列席會議。該小組成員教資會主席雷添良會前被問是否最後一次列席會議，他未有回應。教育局發言人回覆，調研小組應邀出席港大校委會今年首次會議，繼續促進各方合作，推動港大不斷提升管治效能。

據悉，王冬勝在首次會議前個別接觸校委，了解過去平日開會情况，港大校方則按慣例為新任命的校委安排參觀校園。

會後王冬勝未現身見傳媒

港大校委會昨舉行今年首次例會，約一個半小時。「調研小組」兩名成員教育局常任秘書長李美嫦及雷添良，以及教資會秘書長鄧特抗現身會議所在的紐魯斯樓。港大去年校政風波期間，特首李家超6月委任該小組，小組其後每次都列席會議。至於過去是「傳媒之友」的王冬勝昨未有行經有傳媒守候的紐魯斯樓地下。

將卸任的資深校委施文信會後形容，會議過程非常好，並說王冬勝非常好，且有經驗；他相信港大會翻開新一頁，而過去的一頁已很好。本科生代表鄧俊彥會後說，作為學生代表希望新主席及校委會繼續聆聽學生意見。

消息人士形容，王冬勝主持會議節奏好、高效，容許充分討論後決定，形容氣氛專業、平和。

另外，港大校董會先前互選一名校董出任其中一名校委會代表，現任校委投資銀行高層劉伯偉以39票擊敗獲29票的港大校友關注組召集人兼校董麥東榮。

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