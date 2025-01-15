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教育

教育職業博覽明開幕 展商AI執靚履歷配對空缺

【明報專訊】對很多初出茅蘆的社會新鮮人來說，求職是一大挑戰，既要雕琢履歷，又要時刻留意職位空缺。有參展「教育及職業博覽」的本地公司研發一站式網上招聘平台，利用人工智能（AI）協助求職者優化履歷及尋找合適工作，稱由使用平台遞交申請到正式上班，最快兩周完成。該公司董事陸政彤盼平台有助僱主和求職者節省配對成本和時間。

第34屆教育及職業博覽將於明天起，一連4日在灣仔會展舉行，吸引逾820間來自22個國家及地區的機構參展，除提供升學和就業資訊，亦會提供逾4000個就業機會。

AI助僱主篩選求職者評優劣

博覽新增免費「CV診所」服務。透過上載履歷到網上平台，求職者能利用AI系統，一分鐘內得悉履歷需改進的地方。同時AI會根據履歷，為求職者推介合適職業及該職業的所需技能，引導求職者增加競爭力。另外，AI亦會協助僱主篩選求職者及生成初步評價，告訴僱主該求職者有何優點及缺點。

陸政彤稱，現時一般企業招聘程序耗時3個月或以上，透過使用平台能大幅縮短時間至2至6周。他提到現時科技日新月異，「有好多Job title（職銜）連聽都未聽過」，令人更難與心儀公司配對。該公司的產品總監趙善弘補充，團隊自去年初花約半年時間研發平台，至今已為約6000名求職者尋得職位，現時約有200至300間本地及跨國公司使用該平台。

VTC配合政府推動盛事經濟

旅遊會展課程改名「旅遊及盛事管理」

另外，為配合特區政府近年力推「盛事經濟」，參展機構之一的職業訓練局（VTC）下學年（2025/26）將有課程改動，原稱「旅遊及會議展覽」的高級文憑課程將改名為「旅遊及盛事管理」，加入內容如盛事營運基礎、盛事安全與風險管理等，首年預計收生50人；同時會推出新的運動相關的基礎文憑。

VTC酒店及旅遊學院課程總監黃家榮表示，未來將會和業界緊密合作，包括啟德體育園、主題樂園、酒店等，為學生提供更多實習機會。他舉例去年7月VTC已和啟德體育園簽署合作備忘錄，讓院校的學士和高級文憑學生到體育園實習，參與籌備未來體育園的測試賽等。黃盼新課程能協助學生掌握市場趨勢，把握「盛事經濟」機遇。

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