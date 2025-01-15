報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年1月15日星期三
語文同樂 第749期
教育職業博覽明開幕 展商AI執靚履歷配對空缺
港大校委會王冬勝首開會 調研小組續列席
科大申辦新醫學院 顧問組跨時區開會
大人ing：出道的決心
大人ing：女團UNi自資出道 盼在負評中成長
視聽之娛：The Way We Talk︰2024年香港電影現象
時事中文：忽然戒嚴令
乜乜物物：時間的難題——迪諾．布扎第〈七信使〉
Talk of the town : Chips
Talk of the town : Small Parts with Big Jobs
Talk of the town Answers
Grammar : Express your emotions through idioms
Grammar Answers
Game
Game Answers
時事中文：忽然戒嚴令
prev
next
【明報專訊】韓國總統尹錫悅在非戰爭狀態下，在去年12月突然宣布緊急戒嚴。戒嚴令持續6小時後被國會廢除，觸發韓國國內政治動盪。我們可由此思考，究竟怎樣才算一個及格的「當權者」？
上 / 下一篇新聞
教育職業博覽明開幕 展商AI執靚履歷配對空缺
港大校委會王冬勝首開會 調研小組續列席
科大申辦新醫學院 顧問組跨時區開會
大人ing：出道的決心
大人ing：女團UNi自資出道 盼在負評中成長
視聽之娛：The Way We Talk︰2024年香港電影現象
時事中文：忽然戒嚴令
乜乜物物：時間的難題——迪諾．布扎第〈七信使〉
Talk of the town : Chips
Talk of the town : Small Parts with Big Jobs
Talk of the town Answers
Grammar : Express your emotions through idioms
Grammar Answers
Game
Game Answers
教育職業博覽明開幕 展商AI執靚履歷配對空缺
港大校委會王冬勝首開會 調研小組續列席
科大申辦新醫學院 顧問組跨時區開會
大人ing：出道的決心
大人ing：女團UNi自資出道 盼在負評中成長
視聽之娛：The Way We Talk︰2024年香港電影現象
乜乜物物：時間的難題——迪諾．布扎第〈七信使〉
Talk of the town : Chips
Talk of the town : Small Parts with Big Jobs
Talk of the town Answers
Grammar : Express your emotions through idioms
Grammar Answers
Game
Game Answers
prev
next