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教育

DSE內地試場增至3校 考評局：監督確保質素保密

【明報專訊】去年中學文憑試（DSE）首設兩個內地試場，考評局昨日表示，今屆共設3個內地試場，新增廣州南沙民心港人子弟學校為「試點考場」，今年總共4間內地學校約230名港澳籍學生在內地考DSE。

新增廣州民心學校

去年兩個DSE內地試場分別為廣州暨大港澳子弟學校、深圳香港培僑書院龍華信義學校，考評局昨宣布新增位於廣州的民心學校成為內地試場，3校學生可原校應考。至於同樣開辦DSE課程的東莞暨大港澳子弟學校，學生獲安排前往廣州暨大學校應考。

考評局表示已實地審視學校建設和設備，並考慮2025年DSE的考試運作和實際需要，包括考生人數、試卷與答卷的運送與保密安排，並確保學校在保密度、安全度和可靠度方面達到要求。考評局稱將繼續與香港和內地部門合作，監督內地「試點考場」學校落實各項考務安排，強調「確保DSE不論在本地或大灣區內地城市舉行，均符合質素保證和保密要求」。

考評局昨已去信所有本地及大灣區內地城市的試場學校，介紹今年DSE試場安排，下月向考生派發准考證，提醒所有考生須按准考證所示日期與時間前往獲派的試場應考。考評局稱去年起「以先行先試模式」在大灣區內地城市設試場，讓內地「與考學校」的合資格港澳籍學校考生毋須跨境來港應考筆試，今年按循序漸進原則增設試場。

相關字詞﹕考評局 內地試場 中學文憑試（DSE）

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