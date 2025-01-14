公布「拒流感針外展」學校名單 盧寵茂：告知家長另覓疫苗

衛生防護中心上周四（9日）公布有168間學校拒絕安排到校接種流感疫苗，名單最新顯示截至昨日中午已減少至153間學校。盧寵茂昨被問到公開名單是否向學校施壓，他回應稱壓力源自流感影響市民健康，又稱有些學校在多次「提醒、勸喻和邀請」下仍無參與外展是事實，署方有責任讓相關家長知道其子女就讀的學校無參與，以尋找其他途徑注射疫苗。

劉宇隆倡改預設默許參與

不參加外展接種須申請及解釋

本身是港大兒童及青少年科學系講座教授的劉宇隆昨在港台《千禧年代》說，目前全港逾九成學校參與到校接種，「世界上一個計劃九成幾機構都參加，實在是不差的數字」。被問如何評價政府公開名單，他說名單上的學校一定會有壓力，認為公開有兩個方式，包括向全社會或業內公布，有空間思考哪個方式較好，重點是能增加打針途徑。

劉引述一項自己在2018/2019年度展開的研究稱，參與到校接種的學校接種率近七成，較無參與學校的約三成半高一倍。他建議下年度改預設參與，不參與學校須主動提出並解釋原因和困難，再由政府和校方共同處理。他強調到校接種不等同強迫學童打針，家長仍有權選擇子女是否接種。

中小學童接種率近五成及七成

劉宇隆向本報引述衛生署數據顯示，2024/25年度截至上月29日，6至12歲及12至18歲學童接種率已高於上年度，分別有71.5%和近五成，唯獨6歲以下幼童和年滿65歲長者仍稍低，分別為47.7%和45.3%，若最終接種率普遍達六至七成已很理想。

被問到校接種會否改為學校預設參與，盧寵茂無正面回應，稱政府期望所有學校參與到校接種，當局會繼續留意參與情况。