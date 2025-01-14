浸大申辦第三間醫學院 諾獎得主助陣諮詢委會

浸大表示，專家成員來自不同醫學領域、公私營醫療機構、醫療行業和學術界，其中本地專家包括陸志聰、港大名譽臨牀教授陳漢威、浸大中醫醫院有限公司董事局主席王桂壎，以及香港私人執業專科醫生協會會長郭寶賢。大灣區及內地專家則有中山大學附屬第二醫院院長宋爾衛等，另有醫療及保健產業專家。

校長：專家有助樹立教研新標準

浸大校長衞炳江相信，專家諮詢委員會將對新醫學院的規劃及未來發展有重要幫助，並相信專家的建議和支持將有助校方在醫療教育和研究方面樹立新標準，確保建議的新醫學院提供世界一流的教育。他說有信心浸大建議的新醫學院模式將滿足政府「籌備新醫學院工作組」所有要求，校方將適時公布關於支持浸大成立新醫學院的資訊，以及新醫學院的創新模式。

新醫學院籌備委員會聯席主席霍文遜稱，多名專家的參與是浸大籌備新醫學院申請的關鍵一步。浸大早前宣布將與廣州中山大學附屬第一醫院合作提交新醫學院建議書，霍說稍後會公布其他合作機構資訊。

政府去年成立「籌備新醫學院工作組」制定第三間醫學院方向及準則，並訂立10項主要考慮條件，院校須於今年3月中前提交建議書，預期工作組今年完成評核。

科大獲何大一任顧問 理大正積極籌備

科技大學、理工大學及浸大均已表示有意成立醫學院，其中科大去年11月成立校董會顧問小組，由醫管局前主席梁智鴻領導，並有美國哥倫比亞大學醫學教授何大一等專家出任顧問小組成員；理大早前則稱正積極展開籌備工作。