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教育

「明Teen」三期募4000人 陳國基：有信心精準扶持

【明報專訊】政府2022年推出「共創明『Teen』計劃」，協助基層學生擺脫跨代貧窮，以一對一方式配對學員及友師。政府昨於啟德體藝館舉辦第二期畢業典禮，政務司長陳國基稱，即將展開的第三期將招募4000名學員，屆時將有累計逾1萬人參與計劃，有信心計劃能「精準扶持青年朋友」。

領導計劃的陳國基昨於畢業典禮致辭，憶述去年與第一期學員交流的經歷，稱他們從最初害羞地參加不同活動，「通常都躲在後面，不敢說話或小聲說話」，逐步蛻變成後來擔任青年委員，策劃及舉辦活動，在表演才藝及組織能力均「有板有眼、揮灑自如」。他有信心所有學員均能藉計劃「走得更高、睇得更遠」。

二期內地研學團已增至19個

陳國基稱，第三期計劃料招募4000名學生，準備工作如火如荼。他另提及，學員除了在香港了解各行各業發展和機遇，亦有機會參與不同機構贊助的內地研學團，其中第二期已增至19個研學團，足迹遍佈雲南、四川、海南、武漢等，讓學員親身認識和體驗國家在不同領域的發展和成就。

「共創明『Teen』計劃」目標協助來自弱勢社群家庭尤其是居於劏房的中一至中四學生，為他們配對友師並展開為期一年的密集基礎訓練。參與學員可獲5000元啓動資金，在友師指導下實踐個人發展規劃，畢業後另會獲發5000元獎學金，自行決定用途。

相關字詞﹕啟德體藝館 啟德體育園 陳國基 共創明teen

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