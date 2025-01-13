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教育

學生自設平台介紹知識 「勤力過做功課」

【明報專訊】中大地球與環境科學系高級講師譚佩玉（Tammy）說，系內不少新生讀過中學地理，升大學後發現學習範圍與想像不同，例如涉獵更多物理和化學知識。她為學生設計「地球科學大使訓練計劃」，每年招募最少10多名學生大使，按興趣舉辦活動，甚至讓他們帶領中學生外出考察，讓中學生進一步了解地質學等知識。

設大使計劃 學生領「潛在師弟妹」學地質

Tammy舉例，曾有參加計劃的學生想了解採礦知識，身兼香港地質學會主席的她亦會幫忙聯絡不同專業團體，合作舉行考察等活動，「讓學生了解香港也有礦場」。而學生亦會主動提出帶中學生外出考察，例如在東平洲教中學生量度斜度、了解潮池生態，相信可讓有機會選科的「潛在師弟妹」初步學習地質等知識。

為進一步推廣香港的地質和地球物理知識，該系的學生亦在社交媒體設立名為「HKGeoGuy」的平台，不時分享學術知識，Tammy笑言學生做這件事比做功課勤力，活動不計學分，但樂見學生仍然投入。

根據大學聯招（JUPAS）資料，中大地球與環境科學系4年制課程設約35個一年級新生學額，去年168人在Band A（首三志願）選該科，約4.8人爭一學位。

相關字詞﹕中大地球與環境科學系 化石 地質 譚佩玉

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