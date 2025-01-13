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教育

東壩是古火山 全靠睇石推知 環境科學學者譚佩玉：走出課室窺世界亦練執生

【明報專訊】驟眼看來無奇的石頭，在中大地球與環境科學系高級講師譚佩玉（Tammy）眼中，蘊藏着大自然億萬年來隨時間推移的演變線索。她常鼓勵學生走出課室，到戶外考察，從頑石以至天然面貌中，窺探不同地方的歷史變化，當中她亦發掘到意外收穫，稱鍛煉出學生有極強適應力，面對事情不似預期亦不易言棄。

明報記者 鄧佾文

以海牀長年累月慢慢上升為例，Tammy說沒有人一直看着其上升，「地質學就是靠石頭去做記錄」；另一例子為西貢東壩，她稱該處在恐龍時代為「超級火山」，這全靠「睇石」推敲出來。

稱在港研地質學不輸蝕

身處香港彈丸之地，Tammy稱本港岩石種類不算多，以花崗岩等火成岩為主，縱使有天然條件限制，她認為在港專研地質學絕不「輸蝕」，加上認為這是一門放眼世界的學科，她不時遠赴其他地方考察，說起曾到英國「了解地質（學）的birthplace（起緣地）」時樂此不疲。

Tammy常鼓勵學生外出考察，她設計考察活動時，亦配合課程需要，「不希望做旅遊團」，盼學生有機會應用學術知識。她舉例本港不少工種涉及地質勘探，如興建地下鐵路時，設計隧道走線以至鑽挖隧道用什麼鑽頭，「都要因應石頭計數」。

學生：親身觀察勝紙上談兵

地球與環境科學系三年級生劉潤森（Sam）享受每次實地考察，皆因可深化所學，舉例曾到台灣南澳考察時看見石英岩（Quartzite），那些岩石因地質過程產生層理，「課本則說石英岩是大晶體、沒層理」。他認為親身觀察勝過紙上談兵，亦訓練批判思考，「不是別人講什麼我就信，我們透過觀察，找證據說明自己所說是對的，有時證據不止一個，就要與同學一起看，砌出（事情的）原貌」。

考察多意料之外 增抗挫力

從頑石參透地質歷史外，Tammy笑說這學科也訓練出一班適應力極強的學生，好比考察時天氣不似預期，便考驗學生應變能力。她又記得去年底赤洲出土恐龍化石，她與學生一早計劃前往考察地質結構，但政府「封島」讓專家挖掘，因此她們亦要改變考察計劃，「考察有很多意料之外的事，不能一下子恐慌說不做、少少挫折就說放棄」。她又引伸至學生將來找工作，「無論香港怎樣變」他們都懂得找到自己的位置和方向，「這班成年人將來踏出社會，不會太fragile（脆弱）」。

相關字詞﹕地質公園 地質 化石 中大地球與環境科學系 譚佩玉

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