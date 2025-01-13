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2025年1月13日星期一
常識學堂 第324期
東壩是古火山 全靠睇石推知 環境科學學者譚佩玉：走出課室窺世界亦練執生
學生自設平台介紹知識 「勤力過做功課」
「明Teen」三期募4000人 陳國基：有信心精準扶持
公民點對點：「預設醫療指示」立法
公民點對點：晚期照顧 病人話事
拆題教室：內地物流業發展
關鍵詞卡
職業解碼：開方醫好病患最滿足——中醫師傅嘉欣
公民挑戰題
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趣學STEAM：逃出鼻煙壺迷宮
趣學STEAM：走入裝置藝術 觀眾化身主角
新聞解碼：售賣食物要有牌
齊來動動手：保鮮期延長妙法
趣學STEAM：走入裝置藝術 觀眾化身主角
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【明報專訊】思考與環境關係
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