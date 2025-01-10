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教育
2025年1月10日星期五
中華小學堂 第048期
官小自行收生 9校不足一班 有重置校收5人 朱國強倡新校「減班」
中大研究：城市發展度高 氣管癌發病增
教職博覽 VTC設360度全景拍攝體驗
書與人生：旅行即修行 修行即生活
書與人生：薯伯伯觀寰宇：以旅行為經 以閱讀為緯
有價講：生命真的掌握在我手？——從作家自戕，反思生命意義
人物例子庫：世界文學組織之母——聶華苓
諗諗佢：在「資訊碎上」的年代 重讀《娛樂至死》
潮看文史：簡（gaan2）
見聞識玩：從香港直奔古都
答案
奇趣中華：名門王謝居住地——烏衣巷
穿越古今山：古代小孩與蟲玩遊戲
大笑堂：孔子與學生鬥嘴
答案
【明報專訊】5的寫法： A
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