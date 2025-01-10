中大研究：城市發展度高 氣管癌發病增

或關生活方式 缺運動吸煙損身

中大醫學院與太平洋大學協會合作，團隊研究「全球癌症觀察站」、「五大洲癌症發病率」和「全球疾病負擔」等資料庫的10年數據，計算並分析氣管癌發病率及各風險因素的流行情况。研究估計，2022年全球氣管癌整體新增3474宗病例，每千萬人中有2.9例；年齡介乎50至74歲長者的氣管癌發病率較高，男性較女性高。

中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院研究助理教授鍾陳雯表示，研究揭示氣管癌與高HDI指數、吸煙、酗酒、不良飲食及缺乏運動等因素有關，有需要及早介入以應對這些可控風險因素，並應加強推廣健康生活方式。

中東歐最多 或涉遺傳地理

研究亦發現，中東歐的氣管癌發病率最高，當中匈牙利遠高於其他國家。研究的第一作者、中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授黃俊杰稱，歐洲和地中海地區發病率較高，或與遺傳和地理環境有關。