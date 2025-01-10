官小自行收生 9校不足一班 有重置校收5人 朱國強倡新校「減班」

遷安達臣 安博官小原預可開5班

根據「2025年度統一派位各小一學校網選校名冊」，本報按暫定派位學額推算，發現9間官小本年度「自行分配學位」階段收生人數不足一班，當中4間取錄個位數學生，最少為西貢區安博官小，該校前身是廣東道官小，獲重置到安達臣道發展區，新校舍料今年第二季竣工；黃大仙官立小學及大埔官立小學各收約6人，中西區李陞小學收約7人。其他在自行分配學位階段收生較少的有取錄約14人的筲箕灣官小、15人的粉嶺官小，以及與安博官小同區的將軍澳官小，收約24人。

翻查資料，安博官小在統一派位暫定120個學額，可開辦約5班小一。局方早前曾稱學校最終獲准開辦的小一班數按實際需求而定。

津小校長：西貢派位額逾百 學額足

西貢區校長會兼西貢區津貼小學校長會主席陳瑞良昨向本報說，政府應務實地按附近屋苑入伙進度，循序漸進決定安博官小的班數和開班速度，若入伙滯後，則不應過度開班。他舉例，因大埔富蝶邨落成而設、今學年開辦的五旬節聖潔會永光小學每級可開6班，現暫開兩班小一，配合需求。他說，西貢區數間津貼小學在統一派位階段有逾百學額，當區學額充裕。

本身是津小校長的朱國強稱，當局規劃新校班數時常「估錯數」，需適時檢視，倘統一派位時發現未能招收目標數量學生，加上同區多校亦需縮班，建議局方為新校「減班」。他解釋，許多新校仍未聘請教師，「開班信都未出，就應該在這（新校）下手」，整區收生才達「生態平衡」。

朱：學童續跌 官校應牽頭研合併

朱續稱，隨適齡學童人口持續下跌，更多學校在自行收生階段未收足生，整體收生不足情况趨嚴重，很多學校士氣低落，教師需費神招生，對學生並非好事，建議局方牽頭研究合併或重置官校，「若（兩校）本身在附近，收生又不多，那好應該做（合併）」；若部分官校收生數字「差太遠、很弱」，也可考慮與較遠地區官校合併，讓空出來的校舍供區內「辦學不俗、只輸校舍」的學校使用。