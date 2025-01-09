小一統一派位下周選校 有遷區官小暫收5生

派位料2.1萬人參加

教育局昨稱，預計本年度參加小一入學統籌辦法人數約為41,800，其中20,644人（49.4%）在去年底的「自行分配學位」階段已獲分配學位，未獲錄取者可參加統一派位。

局方昨日公布「2025年度統一派位各小一學校網選校名冊」，臚列各區官津小學的暫定派位學額。本年度共有32間官立小學參加，有官小在去年「自行分配學位」階段只錄取個位數學生，未用盡學額，其中今年將重置到西貢區的廣東道官立小學，將改名為安博官立小學，前者的學校網頁透露安博官小在自行階段只收5人。

被問如何處理有官小收生人數偏低，教育局昨稱，當局作為官校的辦學團體，一直檢視官校的持續發展，審慎考慮教育政策、學齡人口變化、各區學位需求、官校整體發展需要及政府資源，全面規劃，以訂定個別官校長遠發展方案。

跨境學童增70人 專網學額加50

至於跨境學童安排，局方稱本年度約330人為跨境學童，按年增加70人，又稱本年度跨境學童「專網」共提供372個學額，較去年增加50個。根據跨境學童選校名單，學校分佈於屯門（70校網）、元朗（72校網）、北區（80、81、83校網）。

另外，教育局過往會因應學位需要，在個別校網「加派」（增加每班小一人數）。局方昨稱現階段毋須安排「暫時加派」，指每年度各區及各小一校網的供求可能因應種種因素，在派位過程中持續變動。