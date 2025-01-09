盧煜明履新 重申助學生會重建 聯書院小組：修章與校方現分歧 盼與盧對話

中大2021年拒絕承認學生會，後者同年解散。盧煜明去年9月獲通過任命為中大校長時，曾表明「學生會是學生在大學受教育的重要元素」，任內會支持並協助重建學生會，但要符合程序和法規，包括學生須按《社團條例》註冊並修改憲章。

承諾與大學成員開放溝通

盧煜明昨早會見傳媒，再被問到最快何時跟學生會工作小組會面，他未有正面回應，稱有同事正跟進，將繼續推進學生會重建，又強調溝通十分重要，本周將和中大管理團隊會面，稍後亦會跟師生見面，舉例稱早前已會見崇基書院代表，日前亦跟交換生會面。

盧煜明昨發公開信，提到自己服務中大27年，對能帶領中大邁步向前感到莫大光榮，感謝各界信任。他鼓勵學生裝備自己成為「具全球視野及多元文化意識的僕人領袖」，又承諾和大學成員保持開放溝通，讓中大人發揮集體智慧，引領大學「竿頭日進」。盧為中大醫學院前副院長，開創的無創產檢技術正在全球廣泛應用，同時他是北京市政協委員，亦是特首李家超的競選辦主席團成員。

學生代表籲協助選出學生校董

冼卓言昨向本報說，遺憾上年度未能與前校長段崇智就修訂學生會會章深入交流，又稱自去年9月盧煜明出席學生交流會後，未再與盧會面，期望盧上任後多聽學生意見，以不同形式和學生交流，重點是「學生為本」、「更加親民」。

冼卓言認為學生會是為學生發聲、商討校政的平台，有必要重組。他指去年5月已完成修訂學生會會章，惟目前仍與校方有分歧，又說在學3年不曾見證學生會運作，「有時我都會想像有學生會係點呢？我覺得會係好vibrant（充滿活力），能代表人文精神」。

冼又提到，中大校董會法定34名成員尚未齊人，包括兩席為本科生和研究生校董，正招募選舉委員會，本月19日截止。他期望盧能協助選出兩名學生校董，將學生聲音帶進校董會；另有兩席分別是教務和非教務人員校董，正值競選階段。

學生讚醫學成就 盼重要議題果斷

三年級醫科生Aidan曾閱讀盧的論文，稱欣賞盧作為醫生和醫學院前副院長的成就。他不評論盧能否勝任校長，但認為好校長應為學生「諗多啲」。二年級的林同學亦稱尊敬盧的醫學成就，期望新校長在重要議題上果斷，做出負責任決定，「對得住班學生」。

大學線掀討論 盧：是學習機會

另外，中大新傳學院學生媒體《大學線》早前報道「關愛隊」活動，當中質疑關愛隊濫竽充數，引起社會關注。副民青局長梁宏正早前稱報道「以偏概全」。盧煜明昨說，《大學線》為學生採訪的實習平台，已知報道引起社會各界不同意見，認為不同聲音對學生來說也是學習機會。

至於中大近年屢陷校政風波，經歷高層人事變動和校董會改組等，盧說「最緊要大家知道校董會同管理團隊都係為中大好、付出」。