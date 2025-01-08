報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2025年1月8日星期三
Smarties' Power English 第427期
加強支援非本地生 教大派員宿舍推動包容
議員關注外來生分薄資源 教局：正檢視大專「本地生」定義
港大研蠶絲製納米濾膜 快速除毒淨水 節能八成
大人ing：和文字做朋友
大人ing：音樂路上作伴 黃妍：文字給我力量
視聽之娛：巨星是怎樣煉成的
時事中文：謠言惑人心
超譯中文：為什麼說「青出於藍」 談談古文中的青與藍
文字發酵：連出大熱寵兒
文字發酵參考答案
Talk of the town：New medical school in Hong Kong
Talk of the town：More Doctors for Our Future
Talk of the town Answers
Comic：A young football legend-Jude Bellingham
Horizon：Surprising roles of famous landmarks
Horizon Answers
Comic：A young football legend-Jude Bellingham
prev
next
【明報專訊】The Smarties and Eason are standing on a football field.
上 / 下一篇新聞
加強支援非本地生 教大派員宿舍推動包容
議員關注外來生分薄資源 教局：正檢視大專「本地生」定義
港大研蠶絲製納米濾膜 快速除毒淨水 節能八成
大人ing：和文字做朋友
大人ing：音樂路上作伴 黃妍：文字給我力量
視聽之娛：巨星是怎樣煉成的
時事中文：謠言惑人心
超譯中文：為什麼說「青出於藍」 談談古文中的青與藍
文字發酵：連出大熱寵兒
文字發酵參考答案
Talk of the town：New medical school in Hong Kong
Talk of the town：More Doctors for Our Future
Talk of the town Answers
Comic：A young football legend-Jude Bellingham
Horizon：Surprising roles of famous landmarks
Horizon Answers
加強支援非本地生 教大派員宿舍推動包容
議員關注外來生分薄資源 教局：正檢視大專「本地生」定義
港大研蠶絲製納米濾膜 快速除毒淨水 節能八成
大人ing：和文字做朋友
大人ing：音樂路上作伴 黃妍：文字給我力量
視聽之娛：巨星是怎樣煉成的
時事中文：謠言惑人心
超譯中文：為什麼說「青出於藍」 談談古文中的青與藍
文字發酵：連出大熱寵兒
文字發酵參考答案
Talk of the town：New medical school in Hong Kong
Talk of the town：More Doctors for Our Future
Talk of the town Answers
Horizon：Surprising roles of famous landmarks
Horizon Answers
prev
next