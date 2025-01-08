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教育

議員關注外來生分薄資源 教局：正檢視大專「本地生」定義

【明報專訊】多項人才計劃吸引專才來港，亦帶動其子女在香港入學。立法會研究人口政策和措施小組委員會昨日開會，有議員擔憂外來學生會分薄本地生的資源，亦對本地生不公。教育局副局長施俊輝重申，政府正在檢視專上院校取錄學生時的「本地生定義」。

高才子女入讀中小學屬本地生

議員陳家珮表示，歡迎非本地生早些來港入學，例如在中學階段，「而不是由其他地方一來就成為本地生，用我們的專上大學教育，因為這些始終都涉及很大量的公帑資助」。議員容海恩稱收到很多家長關注非本地生「佔用大學學位」，關注政府可否收窄本地生定義，否則對本地生嚴重不公。

施俊輝稱，18歲或以下來港就讀中小學的人才子女，定義上均屬本地生；至於非本地生入讀大學的安排，教育局正考慮不同方案，檢視本地生定義。

另外，議員顏汶羽提出，為應對財赤，政府可否考慮增加非本地專上學生的學費。施俊輝稱，入讀專上課程的非本地生，其學費水平與日本東京、新加坡等地相若；增加非地生學費的確可增加收入來源，但當局不希望削弱境外學生來港升學意欲。

翻查資料，現時本地本科生每年學費為4.21萬元，今年9月起加價至4.45萬元。各校非本地本科生學費不一，港大至少19.8萬元一年，2025/26學年起生效；科大18.5萬元；中大17.8萬元；嶺大16萬元。

相關字詞﹕本地生 人才計劃

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