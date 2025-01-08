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教育

加強支援非本地生 教大派員宿舍推動包容

【明報專訊】各資助大學正陸續發布上學年（2023/24）年報，隨非本地生限額增加，部分院校在報告着墨對非本地生的支援措施，其中教大表示會開展宿舍生活教育活動，並指派專門人員推動包容。理大稱，今學年起（2024/25）將推出國際博士生獎學金計劃，以吸引頂尖外國學生。

非本地本科生比例

港大六成內地生 科大近半

今學年起，8間資助大學取錄非本地生的限額增至佔核准學額40%。港大年報指出，上學年全校共有5013名非本地本科生，當中逾六成（63.4%）為內地生，佔比按年增3.8個百分點。校方稱，去年招收近1300名非本地新生，正提供新設施及先進設備，創造有利研究的環境。

科大年報提到，上學年招收共2170名非本地本科生，當中近半（47.2%）為內地生；因應非本地生限額放寬，大學預計招收來自不同國家的學生，以促進國際化，讓學生受益文化多樣性及全球視野。

教大年報指出，隨非本地生增加，加上招募和留住人才的挑戰，對學生支援與發展造成影響，校方計劃加大支援和就業服務，以幫助學生適應、融入和提升就業能力；亦開展宿舍生活教育活動，並指派專門人員推動包容，又稱會定期舉辦研究生的午餐會，為學生提供直接渠道以提出關切。

城大年報提及，非本地生錄取人數比率將上升至最高四成，隨創新及研究活動增加，校方致力改善可用空間的使用率，以滿足住宿需求增長。

多間院校的年報提及基建發展項目，當中理大提及涉款5000萬元的何文田學生宿舍和教學大樓項目正做打樁、地盤平整及地基工程，料2027年竣工。

港大校長張翔在年報着墨去年底已宣布延遲上馬的「國際創新中心」，重申項目為「應對全球挑戰和引發革新發現的上游跨學科研究」，未提進度；他亦交代「科創地標（Tech Landmark）」首階段工程接近完成，料可設10間研究院。

理大升旗隊有80學生成員

另外，各校年報亦列出國安教育措施。理大表示，現時學生升旗隊有超過80名本科生和研究生成員，負責在重要場合主持校園升旗儀式，稱升旗隊的成立有助培養學生強烈的社會責任感和對國家的認同感。

教大表示，針對教師專業道德與價值觀，本學年推出多門新課程，當中包括兩門加入國家安全教育元素的正向教育與價值教育課程。校方續稱，下學年（2025/26）起本科生課程會引入國安及法律教育，以及國情體驗等元素，以促進學生全人發展。

相關字詞﹕非本地生 國際創新中心 宿舍 國安教育 年報 資助大學

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