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教育
2025年1月7日星期二
星笈中文 第150期
港大去年38億盈餘冠八大 僅理大跌 理大歸因人員增長薪酬調整
資優學苑入學 「學校提名」增視藝範疇
有種讀書法：高中來港插班生 異鄉求學不孤單
有種讀書法：友伴作戰 不輕言棄
最想尋回那兒時風箏——徐慧2024DSE卷二乙部題二文章
搶救卷二．升級改寫關鍵：尋回風箏而非母親
建文博識：陶潛物我兩忘隱逸之境
建文博識：參考答案
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【明報專訊】(1) 田園
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