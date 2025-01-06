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教育
2025年1月6日星期一
常識學堂 第323期
公民點對點：3年5000萬農民斷供醫保
公民點對點：對症下藥 內地醫保制度持續改進
圖表開箱：內地製造業PMI 11月續擴張
解讀關鍵詞：慢性病Chronic Diseases
識讀媒體：平機會推媒體處理精神健康指引
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：小攀石手不畏高
趣學STEAM：克服墮下恐懼再登頂
新聞解碼：沙頭角禁區無感出入
偵探M.A.D. 紙幣「爛」了
偵探M.A.D. 紙幣「爛」了
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【明報專訊】紙幣是法定貨幣
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