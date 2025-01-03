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教育
2025年1月3日星期五
中華小學堂 第047期
生活關鍵詞：難分真與假 人夢多險詐？
生活關鍵詞：晝想夜夢……虛實相生……
不正經中文：心急吃不得雞蛋——藍田性急
人形圖鑑：還未完成的 FYP
書之異世界：限制式寫作：自找「麻煩」練創意
有價講：誠信與人生道路
見聞識玩：養生運動八段錦
玩一玩答案
奇趣中華：福如東海，壽比南山
穿越古今山：古代慶生 父母是主角
講故事：小鉛筆
穿越古今山：古代慶生 父母是主角
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【明報專訊】新一年來到，我們又將長大一歲，自己生日似乎理所當然是生日會主角，原來在古代，慶祝生日的主人翁另有其人。
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生活關鍵詞：難分真與假 人夢多險詐？
生活關鍵詞：晝想夜夢……虛實相生……
不正經中文：心急吃不得雞蛋——藍田性急
人形圖鑑：還未完成的 FYP
書之異世界：限制式寫作：自找「麻煩」練創意
有價講：誠信與人生道路
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講故事：小鉛筆
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