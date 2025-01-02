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2025年1月2日星期四
常識天下 第335期
放眼中國：流行語「班味」
速讀公民：南海爭議
速讀公民：參考答案
影視看文化：《公開試當真》求學也是求分數？
你識唔識：千億財赤 檢視節流
你識唔識：選擇題
你識唔識：基本法問答
填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案：
中外人物：SHEIN創辦人許仰天
放眼經濟：內地提幣策適度寬鬆
世界之趣：曼谷生活離不開昭披耶河
世界之趣：繽紛的河上活動
世界有話題：新年新發展
世界有話題：答案
認識地球：2025 天文現象預報
認識地球：2025 天文現象預報
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【明報專訊】多仰望、多加留意，並掌握準確的天象資訊，以及一點天文學知識和觀測技巧，便可在2025年看到月全食、行星匯聚、流星雨等特別天象，體會觀天樂趣。
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填充題答案、選擇題答案、基本法問題答案：
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