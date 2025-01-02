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教育
常識天下 第335期

認識地球：2025 天文現象預報

【明報專訊】多仰望、多加留意，並掌握準確的天象資訊，以及一點天文學知識和觀測技巧，便可在2025年看到月全食、行星匯聚、流星雨等特別天象，體會觀天樂趣。

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