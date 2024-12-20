店主笑言做到勞損 媽媽上陣「幫輕少少」

阿姨欣慰年輕人「很上進」

店內有一神秘人物長期埋首廚房，店員都稱呼她為「阿姨」，原來她是店主之一丘倩茵（Flora）的媽媽。阿姨說，4名店主為咖啡店付出「120分努力」，她當初知悉該店預算有限，未能聘用高薪的廚師，因此答應Flora請求，今年9月起在咖啡店「打工」，「我幫手當然『很筍』，但他們都要支薪給我，我見他們如此辛苦和努力，幫輕少少」。阿姨現時一人負責每日限量供應的45份主食，她說，平日在家只需要煮一家人的分量，起初不習慣要多煮幾十份，「他們每日都很忙，沒時間休息，人流川流不息，排隊做唔切」，不過見證一班年輕人每天投入店務，阿姨形容他們「很上進」，又稱「作為媽媽感到欣慰」。

食客：學生經營更了解學生所需

「山承咖啡廳」現有不少常客。多次光顧的中文系四年級生Alice表示，希望支持一班師兄師姐，認為食物質素不俗，亦較中大其他飯堂用心，「賣相美觀，裝修也很細心」。另一食客Cindy稱，中大沒太多甜品選擇，雖然有其他咖啡店，但沒有供應窩夫等甜點，認為學生經營餐廳會更了解學生所需，「上完堂好辛苦，會想有甜品補充」。

談到開舖目標，4名店主各有不同想法。其中修讀工商管理學系的Flora認為，營運餐廳是難得經驗，「可為履歷表添上亮點」，又相信日後回顧現在的日子也會感到開心。今年剛從藝術系畢業的Elizabeth則說，自己是隨遇而安的人，沒計劃畢業後從事什麼工作，去年適逢有機會經營咖啡店便嘗試，參加計劃。

主修計算機科學的店主Timmy原本打算畢業後成為朝九晚五的「打工仔」，形容與團隊「意外獲得」兩年咖啡店營運權，現時他邊兼顧咖啡廳邊攻讀為期兩年的碩士課程。至於兩年過後咖啡店營運權屆滿，幾名店主都說難以想像到時店舖的變化，Timmy則笑言「不用交租，相信可做得住」。