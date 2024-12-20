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教育

山城開山承咖啡廳 學生團隊：體現中大員生共治

【明報專訊】位於中文大學山城一隅、由學生營運的「山承咖啡廳」今年6月開張，校方將800多平方呎的店舖交由學生打理。走入店內抬頭一看，餐牌寫滿粉筆字「阿芙佳朵（Affogato）」、「中大唯一雞蛋仔系列」等餐點，這全是4個中大生的主意，他們去年在中大的創業比賽勝出，獲兩年咖啡店營運權。團隊稱學生可在中大開店算是體現「員生共治」，又表示他們會堅持在合適的位置「做可以做的事」。

「山承咖啡廳」坐落中大本部的富爾敦樓地下，由4名中大人共同創立，其中一名店主、修讀工商管理學系的丘倩茵（Flora）稱，校方給予一定自由度，例如讓團隊設計餐牌和定價等，又在試業階段幫忙宣傳。

設計因結構問題與理想有出入

Flora憶述當初構思店舖佈局時，團隊希望在店內右方設用餐區，好讓日後樂隊表演時，客人的觀賞視線不受主力牆遮擋，殊不知並不容易。她稱團隊與校方來回商討良久，因去水位及渠管位置等結構問題，最後要依照校方建議，將用餐區設計在另一邊，與理想方案有出入，「那時我們有點不開心，始終有些位置我們很想再做好一點」，但最終亦明白要考慮限制。

另一店主是今年剛從中大藝術系畢業的李珊珊（Elizabeth），她在店內擺放自己的作品及其他同學的藝術品。她又說，店名「山承」有延續意味，咖啡店會盡力保留一些代表中大的事物，例如人情味。談到近年學生活動沉寂，多間大學缺乏學生會運作，她認為咖啡店算是體現「員生共治」的空間，「我覺得他們（校方）沒有干涉很多，很多（事）都讓我們自由決定……大家知道有些事情不會踩界」。

「盡量找適合位置 做我們可做的事」

Elizabeth亦有感中大一直在變，「每屆學生所視的中大各有不同，可能幾十年前的學生會覺得這裏不再是以前的中大」，又說中大經歷近年不同事件，部分中大人或受創傷，對往事不願多談，「這個社會很敏感囉，可能說了也沒人記得，另一方面就是想起也不開心」。不過，她認為人們緬懷過去的同時，亦要隨社會前進，「我覺得可能我們現在（開咖啡店）的身分是站在一個很中間的位置，盡量去找到一個適合我們的位置，去做我們可以做的事」。

咖啡店已開業一個學期，不少中大生在課堂之間聚腳「山承咖啡廳」，午後不難看見客人相約三五知己在店內閒聊，吃着窩夫、呷一口咖啡；幾名店主均體會到每天冲咖啡、收銀，甚至倒垃圾等做粗活的辛酸感（見另稿）。他們亦先後舉辦過不同活動，並曾借場予中大爵士樂學會「開騷」，讓校園組織「山城記事」設真人圖書館等，未來會邀請本地藝術家合作，舉辦展覽和工作坊等。

其餘兩名店主分別是主修計算機科學的吳瑞日（Timmy），及主修系統工程與工程管理學的劉煒森。

校方：續推初創計劃延續「創業夢」

中大回覆本報表示，山承咖啡廳團隊去年參加由學生事務處舉辦的「學生經營咖啡店初創計劃」，提案脫穎而出，贏得兩年咖啡店場地使用權，並獲校方提供的起動資金，每年要提交獨立財務審核報告，「以確保經營合法合規」。校方又透露，學生事務處兩年後會繼續推行計劃，屆時會將同一場地的使用權給予勝出的學生團隊，延續「學生創業夢」。

明報記者 黃嘉妍

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