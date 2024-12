【明報專訊】隨着粉絲及主演相繼離開,漫威電影宇宙(Marvel Cinematic Universe)計劃結束「多元宇宙」。雖然可惜,但角色變體帶來的驚喜及陌生感,確實彌補不了故事零碎、觀眾失卻耐性等核心問題。文學經典《風格練習》(Exercices de style)同樣執意塑造「多元宇宙」,把一個日常片段,以文字重組成近百種情景,從而探討敘事觀點的可能和重塑價值。不論實驗如何,這部作品在我們這個時空,改變了一個漫畫導師的創作觀,繪畫了致敬神作《一個故事的99種說法:無法停止的漫畫風格練習》(99 Ways to Tell a Story: Exercises in Style)。