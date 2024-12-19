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教育

假學歷風波 警方10月14「黑中介」交內地

【明報專訊】以假學歷報讀本港專上院校的個案屢現，掀起社會關注。立法會昨日討論有內地「黑中介」涉為內地申請人偽造學歷及工作證明以協助來港就學或工作。署理保安局長卓孝業昨稱，警方會適時向內地部門轉交內地「黑中介」的資料，過去10個月已轉交14間懷疑內地「黑中介」或中介人資料。

3年拘25人 3罪成5候審

保安局指出，入境處2022年1月至本月累計拘捕25人，涉嫌以假學歷報讀本地院校，當中8人被起訴，3人罪成及5人保釋候審，另外17人仍在調查。局方稱，上述被定罪者最高被囚17周。

卓孝業稱，入境處審批每宗來港簽證或進入許可申請時，會按需要抽查及核實，包括實地核實聘用公司的營運模式、財務狀况及員工資料。他稱正加強實地核查次數，當中入境處巡查隊今年1至11月完成700次實地巡查。

選委界議員謝偉俊認為政府處理虛報學歷「低警覺、低檢控、低刑罰」，又稱現時「黑中介」猶如「無掩雞籠」。卓孝業形容「弄虛作假的人只佔不到百分之一」，不認同局方「低警覺」。教育局副局長施俊輝昨稱，本港大學在收生過程中可請頒授證書的院校直接提供證明，以核實學歷。

保安局：作假不足1% 非低警覺

另外，本港現設各類輸入人才計劃，包括「高端人才通行證計劃」。工聯會黃國關注高才通申請人中多少人未能提交學歷證明，並因此不獲續簽。卓孝業未能提供數字，解釋續簽所需文件不止學歷證明，亦包括收入或就業證明。

卓又稱，入境處於一般工作簽證申請會加強抽查密度，並要求所有高才通計劃B類（持「百強大學」學士學位、過去5年有最少3年工作經驗）或C類（於百強大學畢業未足5年、工作經驗少於3年）的申請人，以及「優秀人才入境計劃」申請人，須提交指定第三方認證機構或頒授院校發出的學歷認證文件。

加強實地核查 人才須交認證

卓孝業提醒，大眾不應輕易盲目相信中介說法，「例如所謂保證成功申請」，又說已透過不同渠道向大眾及中介機構發放信息，倘向入境處提供失實資料或虛假申述，可處監禁，屬嚴重刑事罪行。

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