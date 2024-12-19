幼園家校國教指南 睇奧運奪牌片育自豪感

辦親子活動前 供家長預習

《指南》指出，幼稚園應安排家長教育或親子活動，豐富家長的知識、發展他們的技能及正確的態度。其中提到，幼稚園應與家長充分溝通，讓他們知道校方如何推動國民教育，以便於日常生活幫助子女鞏固所學，舉例校內可教授國家航天事業或中國運動員奧運成就。

《指南》又提出，幼稚園舉辦活動前，可為家長提供精簡文字或多媒體資料，讓他們自學或參考，舉例可提供中國跳水運動員努力訓練的資料，然後安排家長和學生一起在幼稚園欣賞中國跳水運動員的奧運精彩表現，並觀看獲獎中國運動員領取獎牌後國旗升起及播國歌的片段；家長可通過提問引導子女表達作為中國人的自豪感，並示範奏國歌時須表現尊重態度。

國教津貼購服務須加守法條款

另外，今年《施政報告》提出預留5700萬元撥款，在本學年為參加幼稚園教育計劃的幼稚園提供一筆過「家校合作推展國民教育津貼」，希望學校與家長攜手幫助兒童增強國民身分認同。

局方昨致函幼稚園提到，會按學生人數發放津貼，錄取66名或以下合資格半日制學生的幼稚園可獲5萬元，67名或以上則可獲8萬元。

教育局提醒，幼稚園運用津貼時須守法，包括但不限於《基本法》及《港區國安法》，又說幼稚園採購服務時須監察活動，並將守法等條款納入報價單或標書及服務合約，倘供應商偏離要求幼稚園須立刻修正，例如考慮終止合約。

推40萬津貼 鞏英普自主學習

局方昨另發通函，向全港每間公營中小學提供「推廣自主語文學習（英語）一筆過津貼」及「推廣自主語文學習（普通話）一筆過津貼」，各20萬元，讓學校在2026/27學年或之前靈活運用，促進學生的英語和普通話自主學習，希望「豐富語言學習環境」。