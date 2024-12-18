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教育
2024年12月18日星期三
Smarties' Power English 第426期
航天擬納初中科學 配合「科教興國」 框架設新單元「地球與太空」 下學年試行
「人類生殖遺傳」課題 建議觀看分娩短片
直資校活做實驗 設天文館教航科
「創造教學空間」 地理DSE考察單元擬3變2
時事中文：報答父母
時事中文：養兒防老？
視聽之娛：尼泊爾父子情——《往村莊的路》
飽肚愛情學：把握浪漫的開關——愛情食物占卜術
乜乜物物：何處是家——讀周國平〈從擠車說到上海不是家〉
文言卜卜齋：古人怎說帽子？
Talk of the town：Merry Christmas！
Talk of the town：A Time for Love and Giving
Answers：Talk of the town
Grammar：Common prefix
Answers：Grammar
Game
Answers：Game
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【明報專訊】Dear diary,
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航天擬納初中科學 配合「科教興國」 框架設新單元「地球與太空」 下學年試行
「人類生殖遺傳」課題 建議觀看分娩短片
直資校活做實驗 設天文館教航科
「創造教學空間」 地理DSE考察單元擬3變2
時事中文：報答父母
時事中文：養兒防老？
視聽之娛：尼泊爾父子情——《往村莊的路》
飽肚愛情學：把握浪漫的開關——愛情食物占卜術
乜乜物物：何處是家——讀周國平〈從擠車說到上海不是家〉
文言卜卜齋：古人怎說帽子？
Talk of the town：Merry Christmas！
Talk of the town：A Time for Love and Giving
Answers：Talk of the town
Grammar：Common prefix
Answers：Grammar
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「人類生殖遺傳」課題 建議觀看分娩短片
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「創造教學空間」 地理DSE考察單元擬3變2
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飽肚愛情學：把握浪漫的開關——愛情食物占卜術
乜乜物物：何處是家——讀周國平〈從擠車說到上海不是家〉
文言卜卜齋：古人怎說帽子？
Talk of the town：Merry Christmas！
Talk of the town：A Time for Love and Giving
Answers：Talk of the town
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