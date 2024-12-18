「人類生殖遺傳」課題 建議觀看分娩短片

倡討論墮胎婚前性行為後果

昨公布的諮詢稿提到，學生在「人類生殖與遺傳」單元會學習生命的形成及過程，「了解生命的奧秘，從而建立珍惜生命、尊重生命的正確價值觀」，當中保留舊有內容，例如學生在「懷孕和家庭計劃」課題「知道親代撫育對幼兒的成長至為重要」，以及「明白防止性病傳染的重要性」等；另新增建議，可讓學生觀看分娩過程短片，以及討論與墮胎和婚前性行為相關議題和後果，以發展正確價值觀和態度。

「健康的身體」更新 提接種疫苗重要

另一單元「健康的身體」亦更新內容，諮詢稿提到，學生需明白「接種疫苗和群體免疫對減低感染非傳染病和傳染病的風險十分重要」，學生亦會從中學習「吸煙對健康的不良影響及風險」，又提到酒精、溶劑和毒品對判斷力和反應的影響，冀助學生作明智決定而拒絕服用。

新框架下的「課程宗旨」列明，期望學生從參與科學探究和跨範疇的學習活動中，培養科學素養和綜合應用不同知識和技能的創新能力，以創意解難；亦培養學生在個人、社會和世界議題中慎思明辨，建立正確價值觀和科學態度，採取負責任行動以助環境可持續發展，為國家和世界貢獻。