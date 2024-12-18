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教育

航天擬納初中科學 配合「科教興國」 框架設新單元「地球與太空」 下學年試行

【明報專訊】今年《施政報告》提出更新初中科學科課程，教育局昨日公布新課程框架諮詢稿。比對2017年課程框架，最新在「課程背景」增列「配合『科教興國』」方向，當中新增「地球與太空」單元，加入航天科技內容，舉例學生需學習國家的太空探索計劃，以欣賞國家在太空科學發展的重要成就和貢獻。全港中學下學年（2025/26）起可試行課程，2027/28學年起正式推行。

學國家太空探索計劃 倡看「天宮課堂」

課程框架諮詢稿指出，學生要認識國家科學發展的貢獻和重要成就，當中在全新單元「地球與太空」，學生將學習國家的太空探索計劃，例如天宮空間站、中國載人航天計劃等；亦建議讓學生觀看「天宮課堂」影片，認識國家航天員在天宮空間站的生活。

課程發展議會（下稱議會）上周開會，通過初中科學科課程框架諮詢稿。議會委員、中學校長黃晶榕表示，當今世界競爭集中於科技，課程不得不改。至於框架加入「航天」元素，他稱議會認為有助全面推展相關內容，「（航天內容）會變成教科書、教材，師生都要接觸和考試，影響更全面和深遠，以前只是『游擊戰』可做可不做，覆蓋面有限」，同時亦推動國民教育。

黃晶榕說，出版社須按新框架修訂教科書及送審，料明年試行新框架時未有正式課本，對教師有少許不便，但可先參考局方的教學資源。

津中議會：航天科技熱門 增實驗添趣

議會STEAM教育常務委員會主席吳大琪說，增加航天內容因初中生「對太空幻想多」及感興趣，內地航天科技快速發展並「領先其他國家」，值得學習；他憶起香港初時推展STEAM（科學、技術、工程、藝術及數學）教育反應冷淡，近年轉趨積極，冀透過改動課程讓學界明白「科技殺到埋身，影響日常生活」。

津貼中學議會主席李伊瑩表示，新框架增加實驗等探究活動，學習趣味亦增。她說，航天科技是近年熱門話題，相信屬未來科學研究趨勢，航天講座等活動受學生歡迎，他們尤其對太空人生活感興趣。

新框架諮詢 下月8日辦簡介會

議會科學教育委員會主席、中學校長何廸信稱，新框架整合與小學科學重複的內容，另中三級設延展部分，讓教師彈性選教更多課題。

新框架下，13個課程單元各設重點實驗，科學科維持佔總課時10%至15%，教育局已推出支援教材工作紙和評估題目例子，供教師參考。局方亦正展開諮詢，中學明年2月14日或之前可填問卷；下月8日將在科學館舉辦新課程框架簡介會，邀請中學教師出席。

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