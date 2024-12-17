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2024年12月17日星期二
星笈中文 第149期
研究稱長假後自殺率升 團體籲勿復課即測考
港大研究：後天糖尿患者 控血糖差削免疫力
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名家並讀：科幻小說探索家庭意義歸宿
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【明報專訊】科幻故事給我們無窮想像，往外探索星辰宇宙，不過有些小說的「科幻處境」，則關注現世的生活，回歸那些寫實和殘酷的難題。
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