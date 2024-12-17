內地港生多英語遜色 楊何：不足考心儀職系

立法會昨日召開公務員及資助機構員工事務委員會會議。金融界議員陳振英表示，公務員事務局曾到海內外7個城市展開部分遴選程序，包括舉行綜合招聘考試等，每年吸引約1200人應試，關注境外考生表現強弱。

楊何蓓茵表示，內地港生在上課時較少使用英語，不少人未能在語文測試考取目標成績，無法應徵心儀職系，當局已向內地高校反映。至於海外生，楊太說部分應試者在年幼時已赴海外升學，「可能中文也要追一追」。

倘聘足夠替代 後生流失不值憂慮

民建聯議員顏汶羽在會上關注年輕公務員流失情况。楊何蓓茵表示，當局並沒統計離職公務員的年齡，惟約40%離職者是在3年試用期內辭職，「相信大部分也是青年」。她認為只要招聘到足夠僱員替代，年輕公務員流失「不是很值得憂慮」。

此外，公務員事務局去年擴闊公務員招聘範圍至大學三年級學生。楊何蓓茵稱，至今約有60名大學三年級生獲有條件取錄，形容是「成功的數字」。她說，當局會為獲有條件取錄的學生安排實習，讓他們在課餘時間熟習部門運作，「不是從此音信全無，到他們畢業才聯絡」。

有部門難請人 「咬緊牙關」招實習

楊何蓓茵亦提及部分政府部門現時招聘困難，亦需「咬緊牙關」招收實習生，否則人手問題會陷入惡性循環。