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教育

指海外誤解多 演講常被問自由否

【明報專訊】中聯辦主任鄭雁雄早前提到，香港回歸後特區在中央支持下堅守大學安全穩定的底線，恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，社會穩定有助推動學術及社會發展，當中學術上容許自由討論，對本港發展為教育樞紐尤其重要。他續說，本港社會開放多元，學生可表達意見，但視乎以什麼方法「和平理性」地表達，強調要守規、守法。

自言教研「沒丁點壓力」

「我猜香港曾經有一段時間，作為香港人，我想都有擔心當時那個社會的不安狀態，會影響到外國的投資者或海外的朋友來到香港居住或發展。」莫家豪認為社會穩定是吸引人才來港的關鍵，亦有助推動院校專注研究，稱近年很多參與國際研究的學者受地緣政治影響，到美國從事較敏感的研究項目受阻。

被問《港區國安法》及基本法23條立法有否影響學術自由，莫家豪稱作為研究學者並不覺得有特別影響，「我沒有丁點在教學或研究中感受到有什麼壓力」，還可揀做自己希望研究的課題，亦可與內地及海外學者及機構合作研究。他指海外對本港有很多誤解，舉例他到海外演講時總會被追問「Is Hong Kong free?（香港還自由嗎？）」，他會笑言「I am fine（我很好）」。談到早前有指有院校的學生會申請社團註冊時，遭警方要求加入校方職員作為代表，莫家豪稱不了解細節，但認為不論自資或資助院校界別，現時成立學生會並非易事，恒大仍有學生會已屬難得。

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