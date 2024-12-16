指海外誤解多 演講常被問自由否

自言教研「沒丁點壓力」

「我猜香港曾經有一段時間，作為香港人，我想都有擔心當時那個社會的不安狀態，會影響到外國的投資者或海外的朋友來到香港居住或發展。」莫家豪認為社會穩定是吸引人才來港的關鍵，亦有助推動院校專注研究，稱近年很多參與國際研究的學者受地緣政治影響，到美國從事較敏感的研究項目受阻。

被問《港區國安法》及基本法23條立法有否影響學術自由，莫家豪稱作為研究學者並不覺得有特別影響，「我沒有丁點在教學或研究中感受到有什麼壓力」，還可揀做自己希望研究的課題，亦可與內地及海外學者及機構合作研究。他指海外對本港有很多誤解，舉例他到海外演講時總會被追問「Is Hong Kong free?（香港還自由嗎？）」，他會笑言「I am fine（我很好）」。談到早前有指有院校的學生會申請社團註冊時，遭警方要求加入校方職員作為代表，莫家豪稱不了解細節，但認為不論自資或資助院校界別，現時成立學生會並非易事，恒大仍有學生會已屬難得。