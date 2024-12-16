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教育

免自資校收生不足殺校 恆大倡擴院校合作推雙學位

【明報專訊】政府明年將提交《專上學院條例》修例草案，教育局建議在學院註冊條件列明須取錄足夠學生。現時受條例規管的自資院校恒生大學，常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，不欲見本港自資院校因收生不足面臨殺校，建議加強「公私營院校」合作，例如融合各校所長推出雙學位，「為什麼要做到DQ或割喉式令它（院校）關閉呢？」

莫家豪表示，本地院校各有特色，認為私立大學可按不同學術的需要，締造合作機會以達至共贏。他舉例，部分院校開辦醫療課程，認為可結合恒大的管理學課程，合辦雙學位；又稱可考慮讓學生到其他本地院校交流，譬如以前嶺大與理大合辦交換計劃，互補文理學科。

非本地生8000申請 受限收300

現時部分自資院校獲國家教育部批准，當中恒大全校內地、台澳自資本地副學位及學士人數，不可多於上一學年總學生的20%，莫家豪希望限額進一步放寬至40%，稱該校本學年收到8000多份來自內地或海外的入學申請，但因取錄內地生及台澳生有限制，最終只收其中300人。

莫續說，隨着特朗普當選美國總統，估計中國的經貿限制將進一步加強，兩國關係未有太大改善，直接影響內地生赴歐美升學的意欲，預料新加坡及香港等國際化都市將成為內地生的熱門升學地。

指課程評審費時「疲累」 冀看齊資助校

今年從教資會資助的嶺大「轉跑道」至自資的恒大，被問到會否認為自資院校的課程評審過長，莫家豪表示，相較資助大學開辦新課程只需半年至9個月，自資院校起碼需兩年，長遠會削弱與其他海外院校合作的吸引力，「這麼冗長，為什麼要與你合作？」他亦指，現時課程每隔兩三年需再評審，「我們變成很疲累，不是說我們不想提升質素，因為那個過程大家都很疲累，我們不能將更多精力去發展更新的課程」，提倡當局「大刀闊斧」按自資院校成熟程度給予更大的審批彈性，理想是評審時長與資助大學看齊。

堵假學歷 曾見面試聲音口形不符

另外，多間本地大學早前發現有涉假學歷申請入學個案。莫家豪重申校方對假學歷個案「零容忍」，強調所有以虛假學歷申請入學的個案已在申請階段被堵截。他形容部分個案「假得很真實」，舉例面試畫面的聲音與口形不脗合，申請者照片亦與真人長相有別，後來要求核對身分證，終發現是申請者「代槍」。

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