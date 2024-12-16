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教育
2024年12月16日星期一
智學公民 第109期
免自資校收生不足殺校 恆大倡擴院校合作推雙學位
指海外誤解多 演講常被問自由否
中大邀14泰大學考察 探討可持續發展
公民點對點：機場三跑系統啟用
公民點對點：交通基建增 跨境更便捷
圖表開箱：經濟自由度 香港全球第一
解讀關鍵詞：數碼經濟 Digital Economy
識讀媒體：黑客攻擊 英NHS資料外泄
焦點新聞
趣學STEAM：經久不衰的黑膠
趣學STEAM：剖解黑膠唱片玄機
新聞解碼：山火拯救演習
偵探M.A.D. 聖誕理財小達人
圖表開箱：經濟自由度 香港全球第一
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【明報專訊】根據《世界經濟自由度2024年度報告》，香港較2023年上升一位，成為全球最自由經濟體。其中，香港在「國際貿易自由」及「監管」兩個評估大項中排名第一。
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