漢鼎欠供25萬MPF 積金局入稟追討

12家長報案涉款620萬 教局接4投訴

警方昨回覆本報查詢稱，截至前日（11日），西區警署接獲12名家長稱子女退學後未獲退還相關款項，涉款共約620萬元，案件交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。教育局昨稱接獲4名家長投訴漢鼎未有退還建校債券費用，亦要求校方清楚交代具體發展路向，督促學校制定及因應情况更新其緊急應變計劃；又稱一直嚴肅跟進事件。

校網刪領導層名單債券內容

辦學團體益利樂生教育基金有限公司建校事務處昨向債權人發通告，再次為未償還債券致歉，承諾將定期通報學校的營運情况和還款進度，讓債權人隨時了解工作進展；又稱目前學校各項營運工作平穩有序地進行，教育教學活動井然有序，形容為債權人帶來更多困擾和不安，「我們理解您的心情，也深知這樣的情况並非我們所期望看到的」。

漢鼎書院原在網頁「漢鼎社群」頁面上臚列的校董及顧問名單共24人，包括校董會主席兼創校人徐莉、慈善家趙曾學韞、城大前副校長楊健明等。記者昨再瀏覽該頁面，發現內容已被刪除。