AI慰安婦倖存者入校對話 猶太團體主辦 盼教曉學生絕境中撐住

政府今日在政府總部舉行「南京大屠殺死難者國家公祭日」儀式，有學校亦以南京大屠殺為主題，辦活動讓學生了解歷史。

真人錄問答 AI抽合適片段答問

「（戰時）最痛苦的是什麼？」、「想過放棄生命嗎？」、「你會原諒日本人嗎？」滙基書院（東九龍）近日上演一場另類的歷史教育活動，透過AI技術，安排南京大屠殺倖存者夏淑琴及慰安婦倖存者彭竹英到課堂「主講」，逐一回答在場約20名教師及中四學生的提問。AI系統會辨識問題，從倖存者早前錄製的答案中抽選合適片段回應，影片旁附以對話框，詳列對答文字。

學生：新一代需銘記歷史

教師：開放談生死可成「保護傘」

學生梁明悅表示，教科書多講述日軍的殘暴手法、戰爭走向，與倖存者「對話」後才發現歷史遠不止書上的段落篇章，「原來每個人經歷不一樣，痛苦之處不一樣；有人可以原諒日本人，亦有人選擇不原諒」。她說置身「安全時代」，難以想像戰爭帶來的悲痛，「只有那一代人才能體會有多痛苦」，認為新一代需學習、銘記歷史，「記住這份生死，為他們發聲」。

教師余國富稱，歷史教育能帶領學生反思戰爭伴隨的生死，擴闊眼界及心胸，「不再狹窄地、自我地去了解世界」。他認為生死議題「講總好過不講」，現今學生很容易接觸到不同資訊，「學校開放地、有準備地講，反而可以為同學在心態上提供一個保護傘」。

李家豪表示，兩名倖存者在數年前應美國南加州大學邀請，一周內錄製數千道問答，再利用AI系統整理。他稱不少倖存者年事已高，難以理解何為AI，惟他們最擔心其經歷、故事被遺忘，故參與計劃。

李又說，本港再現學生自殺潮，留意到不少學生好奇倖存者「有否想過放棄生命」，雖然各倖存者答案不一，但均觸及「為何撐得住、如何撐落去」。他期望年輕人能學懂珍惜生命，「哪怕親歷大屠殺，亦可不失盼望地撐下去，撐到最後一分鐘」。

明報記者