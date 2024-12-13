報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2024年12月13日星期五
中華小學堂 第045期
AI慰安婦倖存者入校對話 猶太團體主辦 盼教曉學生絕境中撐住
學生問原諒日本人否 有盼道歉
漢鼎欠供25萬MPF 積金局入稟追討
名家學堂：科幻文學在AI時代的意義
名家學堂：科幻──對未來的想像和做夢能力
書之異世界：巴黎漫筆（下）
有價講：泰臣重返擂台——是勇於突破，還是不自量力？
人形圖鑑：沒被找到的戰兵——H
潮看文史：慣（gwaan3）性（sing3）
見聞識玩：皇帝也賣二手貨
奇趣中華：桃花寄友誼
穿越古今山：穿上禦寒冬衣
講故事：井底之蛙
穿越古今山：穿上禦寒冬衣
prev
next
【明報專訊】在冬季，身體容易因保暖不足受寒，古今有哪些是重要的保暖冬衣呢？
上 / 下一篇新聞
AI慰安婦倖存者入校對話 猶太團體主辦 盼教曉學生絕境中撐住
學生問原諒日本人否 有盼道歉
漢鼎欠供25萬MPF 積金局入稟追討
名家學堂：科幻文學在AI時代的意義
名家學堂：科幻──對未來的想像和做夢能力
書之異世界：巴黎漫筆（下）
有價講：泰臣重返擂台——是勇於突破，還是不自量力？
人形圖鑑：沒被找到的戰兵——H
潮看文史：慣（gwaan3）性（sing3）
見聞識玩：皇帝也賣二手貨
奇趣中華：桃花寄友誼
穿越古今山：穿上禦寒冬衣
講故事：井底之蛙
AI慰安婦倖存者入校對話 猶太團體主辦 盼教曉學生絕境中撐住
學生問原諒日本人否 有盼道歉
漢鼎欠供25萬MPF 積金局入稟追討
名家學堂：科幻文學在AI時代的意義
名家學堂：科幻──對未來的想像和做夢能力
書之異世界：巴黎漫筆（下）
有價講：泰臣重返擂台——是勇於突破，還是不自量力？
人形圖鑑：沒被找到的戰兵——H
潮看文史：慣（gwaan3）性（sing3）
見聞識玩：皇帝也賣二手貨
奇趣中華：桃花寄友誼
講故事：井底之蛙
prev
next