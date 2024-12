【明報專訊】參觀博物館須遵守規則,「眼看手勿動」。然而,法國巴黎的遊樂場藝術博物館(Musée des Arts Forains)收藏各種昔日遊樂場設施,縱使已有逾百年歷史,仍然「寶刀未老」,博物館更歡迎所有來賓接觸展品,甚至登上機動遊戲玩樂。博物館總經理Clémentine Favand表示,孩子在館內只需「睜大雙眼,讓自己感受驚喜(opening your eyes wide and letting yourself be amazed)」。